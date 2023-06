Fioretto Femminile di carattere | le Azzurre sono argento in Coppa del Mondo

(Di domenica 4 giugno 2023) L’Italia delè sempre sul podio: nella prova a squadre che ha chiuso la tappa dideldi Scherma a Tbilisi, infatti, il quartetto azzurro del CT Stefano Cerioni ha conquistato un secondo posto prezioso e che dà altri punti pesanti nel percorso di Qualifica Olimpica verso Parigi 2024. Martina Favaretto, reduce dal trionfo nella gara individuale, Alice Volpi, Francesca Palumbo e Martina Batini (al debutto quest’anno tra le titolari) hanno firmato un ottimosulle pedane georgiane, fermandosi solo a quattro stoccate dal successo nella finalissima contro gli Usa (45-41 il risultato per le statunitensi). La cavalcata delleè cominciata nel tabellone degli ottavi di finale, con un netto 45-19 rifilato alla Romania. Nei quarti, invece, avversaria ...

