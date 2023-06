Lo stadio Grande Torino sitabù per il Torino che proprio sul più bello crolla contro l'Inter e deve dire addio ai sogni di Conference League. All'ottavo posto c'è lache ora ...Non trovano riscontro, tuttavia, le voci di un pre - accordo già firmato tra Milan ein merito al possibile sbarco di Cabral a Milano . La, arriva direttamente all'agente del ...Commenta per primo Il Bayern Monaco cerca un nuovo attaccante sul mercato. Laarriva anche dalle parole di Uli Hoeness . Il dirigente del club campione di Germania ha ...2000 ex).

Fiorentina, la conferma di Saponara passa da Italiano Calciomercato.com

Il Torino non riesce a battere l’Inter nell’ultimo turno di campionato e deve cedere alla Fiorentina l’ottavo posto in classifici. Tiene banco la questione Juric. Il patron granata Cairo è sicuro: ...La rete di ieri contro il Sassuolo del momentaneo 1-2 siglata da Riccardo Saponara è stata la numero 6 della stagione fra tutte le competizione (a cui si aggiungono i 7 ...