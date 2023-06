Fi | Sorte | ' Berlusconi disegna percorso aperto a chi si vuole mettere al servizio del Paese'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 4 giugno 2023) Roma, 4 giu (Adnkronos) - "Il nostro presidente Silvio, nella sua intervista di oggi, a Il Giornale,con chiarezza unambizioso ma percorribile, liberale, riformista, europeista,a tutti coloro che vogliono mettersi adi un grande, dell'Italia". Lo dichiara il deputato di Forza Italia e coordinatore del partito in Lombardia Alessandro. "Non solo il popolo azzurro - che è saldamente al suo fianco - ma anche coloro che si riconoscono in una linea moderata, di impronta governista, possono aderire al progetto che Forza Italia mette ancora una volta in campo -prosegue-. L'esecutivo di Centrodestra, che in Italia si distingue per le sue pratiche di buon governo, può essere una guida anche in ...