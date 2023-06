(Di domenica 4 giugno 2023) Oggi, domenica 4 giugno 2023, ilcampione d’Italia, dopo la partita contro la Sampdoria (calcio d’inizio alle ore 18,30) festeggerà loallo stadio Diego Armando Maradona con una grandeorganizzata dal club di De Laurentiis che verrà anche trasmessa intv su Rai 2.ladelintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Lasarà seguita da tantissime testate giornalistiche, ma latv sarà visibile solo su Dazn (che trasmetterà il match-Sampdoria) e in chiaro, gratis, su Rai 2 con la Domenica Sportiva che ...

2023 - 06 - 04 09:00:13 Lain 20 piazze Sono venti i maxischermi allestiti per la grandein tre piazze nella città di Napoli e in 17 comuni dell'area metropolitana: Quarto, ...Si apre la domenica della trentottesima, e ultima, giornata del campionato di Serie A con la sfida tra il Napoli e la SampdoriaIl giorno della grandeè arrivato per il Napoli che, per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A, ospita la già retrocessa Sampdoria. Luciano Spalletti (LaPresse) - Calciomercato.itEd è ...... e celebrare il terzospiritualmente vicino al Pibe de oro. Prima del calcio di inizio, ...del Napoli è arrivato ieri nella capitale Argentina per partecipare alla celebrazione della...

Festa Scudetto, l'elenco dei maxischermi presenti a Napoli piazza per piazza NapoliToday

Festa Scudetto Napoli streaming e diretta tv: dove vedere l'evento in programma stasera, 4 giugno 2023, allo stadio Diego Armando Maradona ...La showgirl e influencer tifosa del Napoli ha mantenuto la sua promessa relativa alla festa Scudetto della squadra azzurra.