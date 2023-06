Festa Napoli | premiati Spalletti | Kim | Kvaratskhelia e Osimhen

Stadio Maradona pieno con musica e una grandecollettiva per l'ultima giornata di campionato delcontro la Sampdoria, con al termine la premiazione della squadra azzurra con la coppa dello scudetto. Prima dell'inizio della partita ...Nell'attesa ladei tifosi all'esterno dello stadio Maradona diè già iniziata e alcuni si sono divertiti a sollevare una finta coppa. Folla anche in piazza del Plebiscito , dove fin dal ...Stadio Maradona in clima di grandeper ilcampione d'Italia per la terza volta. L'amarezza blucerchiata è stemperata dall'avvento del duo ...

Festa scudetto Napoli, le ultime notizie live: comincia la festa a Fuorigrotta ilmattino.it

Al Maradona, 38a giornata di Serie A 2022/23 tra Napoli e Sampdoria: sintesi, risultato, moviola e cronaca live La Sampdoria fa visita al Napoli in occasione dell’ultima… Leggi ...45' - L'arbitro non concede alcun minuto di recupero. 43' - ELMAS! Gran suggerimento di Osimhen per il macedone che, tutto solo davanti a Turk, viene murato e fermato dal provvidenziale intervento di ...