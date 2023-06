Festa | «Manchester City di grandissimo livello | ma l’Inter può vincere!»

Napoli,e addii. Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 4 giugno 2023 Rassegna estera - Calciomercato.itIl Sunday Express esalta il trionfo delCity nel ......che verrà allestito sabato 10 giugno a San Siro per la finale di Champions League tra... In caso di vittoria nerazzurra non ci sarà nessuna: 'Al termine della gara i tifosi dovranno ...Napoli, ultima notte die poi gli addii . Saluteranno infatti per l'ultima volta il pubblico ... il coreano Kim, richiesto dalUnited e per giunta squalificato. In bilico il miglior ...

Festa Manchester City: Chelsea ko, invasione di campo e premiazione Corriere dello Sport

I rivali dell’Inter nella finale di Champions League dopo il campionato vincono anche l’Fa Cup: Manchester City contro lo United trascinato da una doppietta di Gundogan ...Il programma della festa scudetto del Napoli con diretta su Rai 2: ospiti musicali e coppa del tricolore consegnata a De Laurentiis.