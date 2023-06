(Di domenica 4 giugno 2023) Non sembra proprio essere una buona stagione in F1 per la Scuderia, ecco cosa sta succedendo I tifosi dellahanno a lungo atteso l’inizio della stagione 2023, viste… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

... '' Montezemolo stava già esultando nel paddock e voleva annunciare l'accordo, ma durante lasiamo riusciti a far cambiare idea a Newey ''. VEDI ANCHE Newey e quei no alla: "Una scelta ......- Comune di Sanremo e il Premio Testimoni del tempo 2021 - 2022 con "Unadel 1944". Ha scritto "Casinò di Sanremo Festival della Moda maschile. Il made in Italy veste il mondo" (De...Seguono ledi Leclerc e Sainz, praticamente sugli stessi tempi, che però durante le libere ... Durante la, team e piloti studieranno i dati raccolti in giornata prima di tornare in pista ...

Ferrari, è notte fonda: allarme a Maranello Calciomercatonews.com

Il quarto appuntamento del FIA World Endurance Championship andrà in scena sul circuito de La Sarthe, teatro della 24 Ore di Le Mans, che quest’anno celebra il Centenario. Un’edizione speciale che ved ...Alle origini della costruzione del ciclo d'oro della Ferrari culminato con i 5 titoli mondiali Piloti e i sei Costruttori conquistati a inizio millennio c'è stato l'ingaggio in blocco degli uomini che ...