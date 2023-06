Ferguson beffa il Lecce nel recupero | il Bologna vince 3-2

(Di domenica 4 giugno 2023)(ITALPRESS) – Nell’ultima giornata del campionato di serie A allo stadio ‘Via del Marè ilin rimonta la sfida con il: 3-2 il finale per i rossoblù. Gara che non aveva nulla da dire ai fini della classifica per le due squadre che, già salve, hanno comunque onorato l’impegno regalando spettacolo. Sprint offensivo iniziale degli uomini di Baroni che, dopo nemmeno un minuto, provano a far male agli avversari con Gallo, ma Skorupski non si lascia sorprendere mandando il pallone in angolo. La verve mostrata dai giallorossi viene premiata al 17? quando Banda rompe l’equilibrio della partita con la rete del vantaggio salentino: dalla destra, Strefezza crossa rasoterra per il nazionale zambiano che, con un potente destro al volo, manda il pallone alle spalle dell’estremo bolognese per l’1-0. Incassato ...

Fuochi d'artificio, cori, giochi di luci e abbracci: il Lecce festeggia davanti ai propri tifosi la salvezza ottenuta a Monza. E al Via del Mare è una notte magica nonostante la ...