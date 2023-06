Mattiae quel balzo che promette bene. Fulani, classe 2005 nonostante quel salto non si è montato la testa, anzi ci tiene a ribadire come la misura non valga molto. "L' .8.44 è grandissimo, ...... insieme alla musicista Federica(9.07, Ex Rimessa Carrozze, h. 19). È un potente affresco ...giornalista Azzurra Meringolo quello che Nicola Di Chio e Miriam Selima Fieno dedicano al...Mattiae quel balzo che promette bene. Fulani, classe 2005 nonostante quel salto non si è montato la testa, anzi ci tiene a ribadire come la misura non valga molto. "L' .8.44 è grandissimo, ...

Fenomeno Furlani: "Ma l'8.44 non vale ancora niente" Virgilio Sport

Gli appassionati di atletica leggera ricorderanno sicuramente Simone Collio, ottimo velocista con un personale di 10.06 sui 100 metri (nel 2009) e capace di conquistare la medaglia d'argento con la 4x ...Sei primati del meeting e tante prestazioni ventose ma di altissimo livello tecnico hanno nobilitato il grande pomeriggio di mercoledì del Memorial Giulio Ottolia sulla pista blu della Fontanassa di S ...