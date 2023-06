(Di domenica 4 giugno 2023) su Tg. La7.it - 49 donne uccise dall'inizio dell'anno, le ultime due Giulia e Pierpaol a, a Senago e Roma , per mano di chi diceva di amarle come è successo a molte altre. ...

In caso di segnalazione di comportamento violento è previsto già dall'attuale legge in vigore il divieto avvicinamento al domicilio della vittima, con lenorme la distanza da rispettare sarà ...... soprattutto se sono di ostacolo aavventure sessuali, viaggio, carriera. Il brutale episodio ... 'Dall'inizio del 2023, secondo il portale 'Femminicidio Italia', il 44% (7 su 16) dei......e di ammazzarsi fra di loro! Che cazz* vuole dire Non è così che si educano e si formano le... Se per Pupo i( 47 donne uccise solo nel 2023, con una media di 8 al mese ) ...

Femminicidi, nuove misure anti-violenza TGLA7

Il governo intende accelerare su nuovi provvedimenti anti-violenza fra cui l'uso più stringente del braccialetto elettronico ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...