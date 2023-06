(Di domenica 4 giugno 2023)di– L’impresa di Enzo Bearzot, Dino Zoff, Paolo Rossi e Marco Tardelli raccontata da uno dei più apprezzati storytellerni,è il titolo dello spettacolo che andrà in scena sabato 10alle 20.45 adiper la stagione teatrale promossa dal Comune e dal Circuito ERT. Sul palco della Ciasa dai Fornés salirà anche Alessandro Nidi per accompagnare al pianoforte i racconti di. L’che vinse i Mondiali di calcio del 1982 è forse quella che è rimasta maggiormente nel cuore deglini. Un Mondiale nato sotto una cattiva stella, dopo lo scandalo del calcio scommesse, con ...

... opera giovanile (ma pubblicata negli Anni Sessanta) del grande scrittore e cineasta friulano,con "La Milonga del Fútbal" con Alessandro Nidi al pianoforte e la voce di Mascia Foschi, ...A tutto questo si aggiungeranno le Produzioni Originali di Sky Sport e la nuova puntata di 'Talks' , con protagonista il campione olimpico della 4x100 Filippo Tortu. Senza dimenticare ...A tutto questo si aggiungeranno le Produzioni Originali di Sky Sport e la nuova puntata di 'Talks' , con protagonista il campione olimpico della 4x100 Filippo Tortu. Senza dimenticare ...

Federico Buffa con Italia Mundial a Forni di Sopra. 10 giugno Udine20 2020

Forni di sopra – L’impresa di Enzo Bearzot, Dino Zoff, Paolo Rossi e Marco Tardelli raccontata da uno dei più apprezzati storyteller italiani, Federico Buffa. Italia Mundial è il ...NBA Finals 2023, Denver Nuggets vs Miami Heat in diretta Sky Sport e streaming NOW , Gli Stati Uniti si apprestano a vivere uno dei momenti sportivi più appassionanti e spettacolari, le Finals NBA, ch ...