Famiglie in difficoltà | «buoni spesa» attivi da luglio | a Bergamo 1 316 beneficiari

(Di domenica 4 giugno 2023) LA MISURA . Il voucher, voluto dal governo, avrà un valore di 382,50 euro. Valido per Isee inferiori a 15mila euro e per nuclei con almeno tre componenti. L’assessore Messina: «Criteri troppo rigidi».

Lesi tengono compagnia, gli sconosciuti giocano a carte tra loro per scacciare i ricordi. ... oppure per spiegare il motivo dellenel liberare le strade dalle macerie. " Spesso ...... più molti altri discendenti delle altre grandidel dopoguerra. Di qui ladi amalgamare, come si disse all'epoca, storie politiche tanto diverse e tanto controverse. Con, in più, ...Una situazione che - precisa la Coldiretti - evidenzia lain cui si trovano leche, spinte dai rincari, orientano le proprie spese su canali a basso prezzo rinunciando anche alla ...