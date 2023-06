Fabriano | morto in casa con ferita alla testa | fermata la convivente

La donna portata in carcere a Pesaro Un uomo è stato trovatoin casa a(Ancona) con una ferita alla testa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato la convivente della vittima. La donna si trova nel carcere di Pesaro."Non voleva ucciderlo" dice l'avvocato che difende la donna di 50 anni arrestata a, in provincia di Ancona, per l'omicidio del suo compagno di 60 anni, Fausto Baldoni, trovatoin casa con una ferita alla testa. Secondo l'avvocato Franco Libori la donna "si è solo ...E' stata sentita dai carabinieri del Nucleo investigativo nella caserma di, ai quali ha dato la sua versione dei fatti, ritenuta poso credibile. TI POTREBBE INTERESSARE

Uomo trovato morto in casa con una ferita alla testa a Fabriano: fermata per omicidio la convivente Virgilio Notizie

(Adnkronos) - Un uomo è stato trovato morto in casa a Fabriano (Ancona) con una ferita alla testa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato la convivente della vittima. La donna si t ...Trovato morto in casa con una ferita alla testa a Fabriano. Arrestata la compagna con l'accusa di omicidio. La donna si trova in stato di fermo dopo le prime indagini svolte dai carabinieri.