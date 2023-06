Fabriano | morto in casa con ferita alla testa | fermata la convivente

Un uomo è stato trovatoin casa a(Ancona) con una ferita alla testa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato la convivente della vittima. La donna si trova nel carcere di Pesaro.... 60 anni Diverse ferite al volto e alla testa non hanno lasciato scampo a Fausto Baldoni, operaio 60enne residente a(Ancona) trovatoin casa, in via Castelli, dai carabinieri ieri ...commenta A, in provincia di Ancona , un uomo di 60 anni è stato trovatoin casa con una ferita alla testa: la sua convivente, una donna di circa 50 anni, è stata fermata dai carabinieri per ...

Omicidio a Fabriano, Fausto Baldoni trovato morto in casa con una ferita alla testa. Arrestata la compagna ilmessaggero.it

Un uomo di 60 anni è stato trovato morto in casa, a Fabriano, in provincia di Ancona, con una ferita alla testa e la sua compagna convivente, una donna di circa 50 anni, italiana, è stata fermata dai ...A Fabriano, in provincia di Ancona, un uomo è stato trovato morto in casa con una ferita alla testa. La sua convivente è stata fermata per omicidio, ma secondo il legale si sarebbe difesa.