Fabriano | 60enne trovato morto in casa con una ferita alla testa Fermata la convivente

Trovato morto in casa con una ferita alla testa a Fabriano. Arrestata la compagna con l'accusa di omicidio. La donna si trova in stato di fermo dopo le prime indagini svolte dai carabinieri.Leggi su Sky TG24 l'articolo Fabriano, 60enne ucciso con un colpo alla testa: fermata la compagna per omicidio ...