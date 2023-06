Fabriano | 60enne trovato morto in casa con una ferita alla testa Fermata la convivente

Un uomo di 60 anni è stato trovato morto in casa, a, in provincia di Ancona, con una ferita alla testa e la sua compagna convivente, una donna di circa 50 anni, italiana, è stata fermata dai carabinieri per omicidio . A dare l'allarme sono ...Un uomo di 60 anni è stato trovato morto in casa, a, in provincia di Ancona, con una ferita alla testa. La sua convivente, una donna di circa 50 anni, è stata fermata dai carabinieri per omicidio. A dare l'allarme sono stati ieri sera i ......Un uomo di 60 anni è stato trovato morto in casa a(Ancona), con una ferita alla testa. E' stata fermata la sua compagna di 50 anni. L'allarme è stato dato dai parenti dell'uomo. Ilè ...

Fabriano, 60enne ucciso con un colpo alla testa: fermata la compagna per omicidio Sky Tg24

Un 60enne è stato trovato morto nella sua casa in via Castelli a Fabriano, Ancona. L'uomo aveva una ferita alla testa. I carabinieri hanno fermato la sua ...Trovato morto in casa con una ferita alla testa a Fabriano. Arrestata la compagna con l'accusa di omicidio. La donna si trova in stato di fermo dopo le prime indagini svolte dai carabinieri.