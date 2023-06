(Di domenica 4 giugno 2023) Bilancio molto positivo in casa Mercedes al termine del Gran Premio di Spagna 2023, valevole come settimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Le Frecce d’Argento hanno ottenuto un prezioso doppio piazzamento sul podio alle spalle della dominante Red Bull di Max Verstappen, con un secondo posto di Lewis Hamilton ed il terzo in rimonta di George Russell (12° in griglia) al Montmelò. “Laha, ma dobbiamo rimanere coiperperché c’è ancora tanto da recuperare su Max. Oggi c’erano temperature che piacciono alla, ma c’è stato tanto lavoro e la squadra ha preso una decisione coraggiosa che sta funzionando”, dichiara il team principalai microfoni di Sky Sport. Sul rendimento dei ...

Va detto che non c'è stata alcuna polemica tra i piloti, che hanno compreso la situazione e hanno concordato sull'incomprensione, così come, che ha ammesso il problema avuto nella gestione ...'Penso che avessimo più potenziale nella macchina - ha spiegato, team principal della Mercedes . Non siamo però riusciti a sbloccarlo: Lewis andava bene in Q1 ed entrambi i piloti erano ...ha commentato positivamente il nuovo pacchetto , definendolo come una base solida e con miglioramenti soprattutto dal punto di vista del carico aerodinamico. Inoltre, mentre vari ingegneri ...

F1, Toto Wolff: "La macchina finalmente ha funzionato, ma restiamo con i piedi per terra" OA Sport

Bilancio molto positivo in casa Mercedes al termine del Gran Premio di Spagna 2023, valevole come settimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Le Frecce d'Argento hanno ottenuto un pre ...Il GP di Spagna ha avuto un solo padrone in Max Verstappen, cannibale dall’inizio alla fine del weekend. Prestazione sottotono della ...