F1 | Pierre Gasly penalizzato di sei posizioni sulla griglia di partenza

(Di domenica 4 giugno 2023) Sono andate in archivio le qualifiche del GP di Spagna a Barcellona, ma ieri sera c’è stato un cambiamento per quanto riguarda la conformazione delladi. Beffato, che partirà dalla decima posizione anziché dalla quarta piazza per una doppia penalità da tre. Il francese della Alpine nel giro di pochi minuti ha accumulato due penalità a causa di due impeding che lo hanno visto coinvolto durante le qualifiche di ieri, quando ha ostacolato prima Carlos Sainz nell’approccio all’ultima curva e poi Max Verstappen in curva 3. Alpine che aveva confermato i progressi messi in mostra a Montecarlo, quando è arrivato il podio di Ocon e una buonissima qualifica da parte di entrambi i piloti: a Barcellona era arrivata la conferma da parte del transalpino che poteva portare a ...