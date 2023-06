F1 | Mercedes trema a Barcellona | finisce sotto investigazione | ma poi viene solo multata

Leggi su oasport

(Di domenica 4 giugno 2023) Sono state ore con il brivido in. Il GP di Spagna, ottavo round del Mondiale 2023 di F1, ha regalato un secondo e un terzo posto alla Stella a tre punte, grazie a Lewis Hamilton e a George Russell, che hanno condiviso il podio con il vincitore, Max Verstappen (Red Bull). Poche ore dopo la gara, però, la scuderia di Brackley è stata informata del fatto che i membri del team avrebbero violato i regolamenti nella zona di sosta post-gara (parco chiuso) che si crea nella corsia dei box. La FIA ha quindi richiesto che un rappresentante della squadre, oltre ai fisioterapisti di Hamilton e Russell, si presentassero dai commissari sportivi. Secondo le norme, esiste un limite rigoroso al tempo in cui i fisioterapisti possono interagire con i loro piloti prima della cerimonia del podio. Come riportato dalla Federazione: “A parte i meccanici della squadra (con ventole di ...