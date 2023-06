F1 | Max Verstappen favoritissimo nel GP di Spagna Carlos Sainz ha un’occasione da podio che non può essere sprecata

Leggi su oasport

(Di domenica 4 giugno 2023) Sulla carta, il Gran Premio didi Formula Uno parte con un vincitore già scritto. Sarebbe intellettualmente disonesto non scrivere una cosa del genere. Primo perché Maxscatterà dalla pole position. Secondo perché al Montmelò, dal 1991 al 2022, chi è partito dalla casella privilegiata ha vinto 23 volte su 32 (72%). Terzo perché Red Bull ha conquistato sei gare su sei in questo 2023. Quarto perché il Drink Team si è imposto in 17 degli ultimi 18 GP andati in scena. Quinto perché la superiorità espressa in terra iberica è eclatante. L’olandese, ieri, si è finanche permesso di abortire il proprio giro più rapido. Insomma, è evidente come solo un errore umano oppure un problema meccanico possano togliere il successo a Super Max. Se la corsa dovesselineare, non ci sarà trippa per gatti. Viceversa, se dovesse ...