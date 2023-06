F1 | Max Verstappen domina anche il GP di Spagna davanti alle Mercedes | gara da dimenticare per le Ferrari

Leggi su oasport

(Di domenica 4 giugno 2023) Inesorabile, come sempre. Maxsi è aggiudicato il Gran Premio di, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, dando l’ennesima dimostrazione di superiorità imbarazzante, per gli avversari ovviamente. Un vero e proprio “matador” dato che ci troviamo nei confini iberici. Sul tracciato del Montmelò la corsa è durata, sostanzialmente, fino a curva 1. “Super Max” ha protetto con forza la sua pole position ed è scappato, quasi mai inquadrato dtelecamere. Il campione del mondo in carica ha ribadito, non che ce ne fosse ulteriore bisogno, che il terzo titolo consecutivo è solamente questione di tempo, andando a centrare la vittoria numero 40 della sua carriera, portandosi a meno uno dalla leggenda per antonomasia della Formula Uno, Ayrton Senna. Gli avversari, come sempre, non hanno potuto nulla contro uno ...