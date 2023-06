F1 LIVE GP Spagna | segui la gara in diretta

13:37 GPtiming Caro fan di Autosprint ben trovato per seguire con la nostra diretta testuale il GP di, giro per giro. gara Luogo: Circuito del Montmelò, BarcellonaI due vincitori per Italia everranno annunciati entro fine giugno, saranno loro a sfidare ... quello di condividere le emozioni degli eventi, consentendo a tanti giovani di vivere la loro ...Formula Uno, dove vedere il Gran Premio in diretta tv e streaming Il Gp di, sul circuito di ... grazie all'applicazione Sky Go e su NOW , la piattaformae on demand di Sky. La gara sarà ...

LIVE F1, GP Spagna 2023 in DIRETTA: risultati e classifica FP3. Dalle 16.00 le qualifiche OA Sport

Segui qui il GP di Spagna con la diretta testuale e il live timing. Verstappen parte dalla pole, Leclerc dalla pit lane ...A Barcellona Leclerc chiamato a risalire dopo il disastro nelle qualifiche di ieri, dove è stato subito eliminato in Q1. Partirà dai box ...