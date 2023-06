F1 | Lewis Hamilton | “Un grande risultato che non ci aspettavamo | rincorrere le Red Bull? Ci proviamo…”

(Di domenica 4 giugno 2023) Sorride in maniera convintaal termine del Gran Premio di Spagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato del Montmelò, infatti, il pilota della Mercedes ha centrato un ottimo secondo posto, a braccetto con il compagno di scuderia George Russell che ha completato il podio. Davanti a tutti, nemmeno da dire, Max Verstappen, che ha preceduto il “Re Nero” di 24 secondi, confermando una superiorità schiacciante che sta davvero mettendo in imbarazzo il Circus. Ad ogni modo il sette volte campione del mondo ha disputato una gara davvero di livello, risalendo e superando Carlos Sainz che partiva dalla seconda posizione. Al termine della gara il nativo di Stevenage ha raccontato la sua felicità nel corso delle interviste di rito sotto il podio, oggi condotte dal suo “amico-nemico” Nico Rosberg: “Un ...

... dove sembra essere definitivamente sbocciato l'amore tra la cantante colombiana e nientemeno che il sette volte campione del mondo della Formula 1. Shakira, infatti, non è ...Un risultato inaspettato, segno che questa Mercedes cresce. Tanti sorrisi pernella domenica del GP di Spagna , con Hammer secondo alle spalle dell'imprendibile Verstappen.vuole prendere le Red Bull Felicissimo l'inglese nelle interviste post gara: "Per ...Alle sue spalle si rivedono in parata le due Mercedes die George Russell . Rimonta incompiuta per Sergio Perez risalito fino ai piedi del podio. Altra domenica deludente per la ...

Max Verstappen ha dominato anche il GP di Spagna, rifilando più di venti secondi a Hamilton e Russell. Quinto Sainz, Leclerc fuori dai punti.L'inglese della Mercedes ha reso omaggio ad una squadra che sembra aver imboccato la strada giusta a livello di sviluppi, ed il sette volte campione del mondo non molla il sogno di prendere la Red Bul ...