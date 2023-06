F1 | Gp Spagna | trionfa Verstappen davanti alle Mercedes | quinto Sainz

(Di domenica 4 giugno 2023) Barcellona, 4 giu. (Adnkronos) – La Red Bull di Maxè inarrestabile e vince anche il Gp di. Il pilota olandese, dopo la pole, mette a segno giro veloce e vittoria, con una gara perfetta del primo all’ultimo giro, e condotta sempre in testa.sue sple due, di Lewis Hamilton, secondo e George Russell terzo. Quarta l’altra Red Bull di Sergio Perez e quinta la Ferrari di Carlos, partito dalla seconda posizione ma con diverse difficoltà. Seguono le due Aston Martin di Lance Stroll e un acclamato Fernando Alonso, mai veramente in corse per le posizioni di vertice, ottavo posto per l’Alpine di Esteban Ocon e nona l’Alfa Romeo di Zhou Guanyu. Chiude la top ten l’Alpine di Pierre Gasly, mentre Charles Lecler con l’altra ferrari, partito dalla pit-lane, ...

Quinta la rossa di Sainz, Leclerc solo undicesimo Max Verstappen vince il Gp di, settimo ... al quinto successo stagionale e al 40esimo della cerriera, dopo la polea Montmelò dominando ...Le classifiche piloti e costruttori del Mondiale di F1 2023 aggiornate dopo il Gran Premio dia Barcellona. 'Solita' vittoria per Max Verstappen, cheper la quinta volta in sette gare. Alle sue spalle, tornate a vita, le due Mercedes di Hamilton e Russell, quindi Perez e poi ...

