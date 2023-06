F1 | GP Spagna | a Barcellona dominio Verstappen Ferrari male con Sainz 5° e Leclerc 11°

(Di domenica 4 giugno 2023)- Maxdomina il GP didi F1 , e completa un weekend semplicemente perfetto: dopo la pole position, infatti, il pilota olandese della Red Bull non lascia mai la prima ...

- Max Verstappen domina il GP didi F1 , e completa un weekend semplicemente perfetto: dopo la pole position, infatti, il pilota olandese della Red Bull non lascia mai la prima posizione e si prende una vittoria ......di, settima prova del Mondiale 2023 di Formula 1. Per il pilota della Red Bull, che ha dominato la corsa sul circuito del Montmelò, è il quinto successo stagionale. Sul podio di...... nei pressi di, a inizio anni '90. Proprio qui, Michael Schumacher ha trionfato in sei occasioni, diventando il pilota più vittorioso nel GP, pareggiato poi solo nel 2021 da Lewis ...

Sul circuito di Barcellona non sono mancati i sorpassi ... La classifica finale del GP di Spagna è dunque la seguente: Max Verstappen Lewis Hamilton George Russell Sergio Perez Carlos Sainz Lance ...Max Verstappen aggiunge un altro trofeo alla sua collezione 2023 e stravince il GP Spagna a Barcellona. Una gara dominata dall’olandese della Red Bull che ha condotto la gara dall’inizio alla fine: ...