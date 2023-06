F1 Gp Spagna 2023 | Verstappen trionfa e Ferrari lontane

(Di domenica 4 giugno 2023) Barcellona, 4 giu. (Adnkronos) - Maxvince il Gp di, settimo appuntamento del Mondialedi Formula 1, e continua a dominare la stagione. Lasi accontenta del quinto posto di Carlos Sainz mentre Charles Leclerc è solo undicesimo. Il pilota olandese della Red Bull, al quinto successo stagionale e al 40esimo della cerriera, dopo la polea Montmelò dominando la gara dall'inizio alla fine e aggiungendo come ciliegina anche il giro veloce. Il campione del mondo e leader iridato precede le due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell. Alle spalle dei due piloti britannici, quarta l'altra Red Bull del messicano Sergio Perez e quinta ladello spagnolo Carlos Sainz, partito dalla seconda posizione e protagonista di una gara caratterizzata da ...

E proprio a Barcellona, dove è andato in scena il Gran Premio didi F1, la vita sentimentale di Shakira sembra davvero aver ripreso il volo. ...Queste le parole di George Russell, pilota della Mercedes, dopo il terzo posto ottenuto al GP didi F1: 'Una grande costanza in pista e una buona strategia ci hanno portato sul podio', ha ...La prima alternativa sarebbe Havertz, ai blancos accostato anche Osimhen MADRID () - E ora tutto su Harry Kane. Ufficiale l'addio di Karim Benzema, il Real Madrid si muove per ... 4 giugno

F1 2023, Gp Spagna: ordine di arrivo della gara di Barcellona Circus Formula 1

Calato il sipario sul GP di Spagna, ottavo round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Barcellona è arrivata la quinta affermazione stagionale (40 vittorie in carriera) dell'olandese Max Verstappen.C ambia la pista, ma non il vincitore. A dominare il Gran Premio di Spagna 2023 di Formula 1 è stato Max Verstappen, che con questo successo si porta a meno uno da Ayrton Senna nella classifica dei pi ...