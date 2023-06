F1 Gp Spagna 2023 | Verstappen trionfa e Ferrari lontane

'La macchina è finalmente competitiva, ma dobbiamo restare umili perché il gap dalla Red Bull di Verstappen è ancora ampio'. Queste le parole del team principal della Mercedes, Toto Wolff, dopo l'...Max Verstappen vince il Gp di, settimo appuntamento del Mondialedi Formula 1, e continua a dominare la stagione. La Ferrari si accontenta del quinto posto di Carlos Sainz mentre Charles Leclerc è solo undicesimo. Il ...Max Verstappen vince il Gran Premio di, al termine di una gara dominata dall'inizio alla fine, nella quale il campione del mondo in ...a punti in questo settimo appuntamento del Mondialedi ...

Mondiale F1 2023, la classifica piloti dopo il GP di Spagna Autosprint.it

Weekend da incubo al Montmelò per Charles Leclerc, che mette a referto il terzo "zero" stagionale delle prime sette gare concludendo in undicesima posizione il Gran Premio di Spagna 2023. In realtà è ...Il campione del mondo in carica della Ducati vince in solitaria l'ultima gara del weekend della Riviera. Secondo Razgatlioglu, a podio Axel Bassani. Sesto Locatelli davanti a Petrucci. Caduta per Rina ...