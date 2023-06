F1 GP Spagna 2023 | Russell | “Risultato sorprendente | buona strategia”

(Di domenica 4 giugno 2023) “Sono molto sorpreso di questo. Partiti dalla dodicesima posizione siamo arrivati terzi, con una grande macchina come quella di oggi. Rispetto a Ferrari e Aston Martin siamo stati i migliori”. Queste le parole di George, pilota della Mercedes, dopo il terzo posto ottenuto al GP didi F1: “Una grande costanza in pista e unaci hanno portato sul podio”, ha aggiunto. SportFace.

E proprio a Barcellona, dove è andato in scena il Gran Premio didi F1, la vita sentimentale di Shakira sembra davvero aver ripreso il volo. ...Un risultato inaspettato, segno che questa Mercedes cresce. Tanti sorrisi per Lewis Hamilton nella domenica del GP di, con Hammer secondo alle spalle dell'imprendibile Verstappen. Lewis vuole prendere le Red Bull Felicissimo l'inglese nelle interviste post gara: "Per prima cosa ringrazio il magnifico pubblico ...Un dominio assoluto, vittoria numero 40 nel GP diper un Max Verstappen davvero imprendibile per chiunque. Tutto facile nella domenica di Barcellona per l'olandese della Red Bull , sempre più in fuga nel mondiale. Macchina fantastica A caldo, ...

F1 2023, Gp Spagna: ordine di arrivo della gara di Barcellona Circus Formula 1

Formula 1 GP Spagna - Pole position, giro veloce e vittoria per Max Verstappen nell'ultimo Gran Premio di Spagna, settimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Al termine di un week-end lettera ...