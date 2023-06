F1 GP Spagna 2023 | Russell finisce nella ghiaia mentre si dirige verso la griglia di partenza

Leggi su sportface

(Di domenica 4 giugno 2023) A pochi minuti dal via del Gran Premio didi Formula 1, il pilota della Mercedes Georgesi è reso protagonista di uno spiacevole episodiosivaladi. Il britannico, infatti, è inavvertitamente finito fuori pista,, da dove è poi subito uscito per completare il posizionamento. La monoposto dinon dovrebbe aver riportato alcun problema data la bassa velocità, ma bisognerà vedere in pista cosa accadrà allo spegnimento dei semafori. Georgefinds himself in the gravel on his way to the grid #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/MHymMB1gWG — Formula 1 (@F1) June 4,SportFace.