F1 GP Spagna 2023 | Perez | “Sorpreso dalla Mercedes | io potevo far meglio”

(Di domenica 4 giugno 2023) Sergio, pilota della Red Bull, è stato intervistato da Sky Sport dopo il quarto posto conquistato nel Gran Premio di. “Sono rimasto– ha esordito il messicano –: hanno avuto un passo molto veloce, specialmente Russell che partiva dietro di me ed è riuscito a recuperare tante posizioni. Mi sono preso molti rischi, allo stesso tempoanche conquistare due o tre punti in più. A Monaco ho fatto un errore in qualifica, ma con il passo che tenni avrei sicuramente potuto lottare per la vittoria. Oggi, invece, il passo non è stato dei migliori, ma il risultato ottenuto è comunque discreto”, ha concluso. SportFace.

BARCELLONA - Il weekend del GP didi F1 non è certamente stato al livello di quanto ci aspettava in casa Ferrari , con Carlos Sainz che non è riuscito a chiudere a podio nonostante fosse partito dalla seconda casella, mentre . ...Stadio Diego Armando Maradona. Ultima giornata del Campionato di Calcio di Serie A 2022 -. Con la celebrazione del Napoli campione (in - d')Italia. La gara sarà seguita in tutto il ..., ...... la vittoria è andata così a Marie Bouzkova della Repubblica Ceca e Sara Sorribes Tormo della. Ma l'esito del match non è stato lineare come si può pensare. L'arbitro del match Alexandre Juge ...

Mondiale F1 2023, la classifica piloti dopo il GP di Spagna Autosprint.it

Un altro weekend non semplicissimo per Sergio Perez, giunto quarto nel Gran Premio di Spagna sulla pista di Montmelò, a Barcellona. Il messicano, dopo lo zero pesante di Montecarlo, è riuscito a limit ...(ANSA) - ROMA, 04 GIU - "Dobbiamo lavorare tanto, abbiamo una vettura di un'incostanza incredibile. Nella stessa gara mettiamo due volte le stesse gomme hard, nella prima parte non siamo da nessuna pa ...