F1 GP Spagna 2023 | Leclerc sostituisce il cambio e partirà dalla pit lane

Leggi su sportface

(Di domenica 4 giugno 2023) “Abbiamo colto l’occasione per cambiare il, quindi tutto il retrotreno, solo per assicurarci che non ci sia nulla di spiacevole”. Sentito da The Athletic, il Senior Performance Engineer della Ferrari, Jock Claer, ha confermato come sulla monoposto di Charlessia stato sostituito ilin seguito ai controlli effettuati in regime di parco chiuso dopo i problemi di ieri in qualifica. Per questo motivo, il monegascopitnel GP die noncasella numero diciannove, evitando così di finire nel traffico della prima curva. Nessun problema alsostituito, ma una volta aperta la vettura, dovendo comunque ormai partirepit, si è deciso di montare ...