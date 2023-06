F1 | George Russell | “Sorpreso dal terzo posto a Barcellona | avevo una macchina eccezionale”

Leggi su oasport

(Di domenica 4 giugno 2023) Calato il sipario sul GP di Spagna, ottavo round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista diè arrivata la quinta affermazione stagionale (40 vittorie in carriera) dell’olandese Max Verstappen. Il campione del mondo in carica, su Red Bull, ha dominato la gara catalana, precedendo le due Mercedes dei britannici Lewis Hamilton e di. Una buona prestazione della Stella a tre punte che, con le modifiche alla W14, ha trovato prestazione in gara. Buoni segnali per la scuderia anglo-tedesca, visto il progetto nato sotto una cattiva stella, tenuto conto del quartodel messicano Sergio Perez (Red Bull). Da questo punto di vista, dopo i problemi nelle qualifiche, ottima prova di, infatti, non era andato oltre il 12°nel ...