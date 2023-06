F1 | Charles Leclerc partirà dalla pit-lane | sostituite diverse parti della macchina

(Di domenica 4 giugno 2023) E’ giunto il giornogara del GP di Spagna sul circuito di Montmelò, a Barcellona. Max Verstappen è ancora in pole position ed è il favorito numero uno per la vittoria, mentre Carlos Sainz ha una bella occasione per raggiungere il podio, partendoprima fila proprio a fianco dell’olandese. Qualifiche che sono state disastrose invece per, uscito in Q1 e giunto diciannovesimo. Il monegasco ha dichiarato di avere qualche problema alla vettura, di aver sentito qualcosa che non andasse. Problemi che ancora in casa Ferrari non sono stati identificati, ma l’indagine dei meccanici è continuata questa mattina. Il dubbio, secondo quanto riporta Motosport.com, è che ci sia stato un problema nell’erogazione dell’energia elettrica del sistema ibrido e non è un caso che i tecnici di Maranello pensino alla ...

... con una parte del box felice per l'ottima seconda posizione di Carlos Sainz e l'altra deluso per il diciannovesimo posto di, attardato da problemi ancora non ben identificati sulla ...La Ferrari , invece, dovrà ricostruire una gara intera con, relegato in ultima fila dopo una qualifica da panico, in cui per alcuni problemi alla monoposto non è andato oltre il ...Malissimo la rossa di, solo 19esimo. La terza posizione va ad una sorprendente McLaren con Lando Norris. Quarta l'Alpine di Pierre Gasly seguito dalla Mercedes di Lewis Hamilton e ...

Novità per il GP Spagna di Formula 1, con Leclerc che invece di partire dalla decima fila dopo il flop in Q1 sarà costretto a muoversi dalla pitlane ...E' giunto il giorno della gara del GP di Spagna sul circuito di Montmelò, a Barcellona. Max Verstappen è ancora in pole position ed è il favorito numero uno per la vittoria, mentre Carlos Sainz ha una ...