F1 | Charles Leclerc fuori dalla zona punti Cos’è successo a Barcellona? Rimonta impalpabile

(Di domenica 4 giugno 2023) Weekend da incubo al Montmelò per, che mette a referto il terzo “zero” stagionale delle prime sette gare concludendo in undicesima posizione il Gran Premio di Spagna 2023. In realtà è stata la giornata di ieri a compromettere il fine settimana del monegasco, eliminato addirittura in Q1 (solo 19° in qualifica per un presunto problema tecnico alla macchina) e costretto quest’oggi are dal fondo dello schieramento. Ferrari, non avendo il tempo necessario per esaminare a fondo la monoposto dopo il sabato, ha poi scelto di sostituire tutto il retrotreno della SF-23 (cambiando anche altre componenti ed il set-up) facendo partirepit-lane. Il nativo del Principato era chiamato ad una grandeper portare a casa il maggior numero di ...

