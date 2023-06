F1 | Carlos Sainz giù dal podio | coraggio in partenza | ma poi la Ferrari naufraga

(Di domenica 4 giugno 2023) Suona sempre la musica della Red Bull, suona sempre il disco di Max Verstappen: l’olandese vince per la terza volta in carriera a Barcellona il GP di Spagna e scappa via nel Mondiale, distanziando sempre di più Sergio Perez e Fernando Alonso, gli unici che erano rimasti sulle code del bi-campione del mondo. Notte fonda invece in casa, con il quinto posto die l’undicesimo di Charles Leclerc, che partendo dalla pit-lane non è neanche riuscito a raggiungere la zona punti. La gara disa ancora di delusione: lo spagnolo in casa partiva dalla prima fila accanto a Verstappen, aveva sfruttato ieri la chance in qualifica del sotto rendimento di Perez, Russell e Leclerc. Oggi di buono c’è stata solo lae la prima parte di gara, per il resto tutto è stato da dimenticare. Lo ...

LIVE F1, GP Spagna 2023 in DIRETTA: Sainz cerca il podio, Leclerc insegue una grande rimonta OA Sport

