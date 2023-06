F1 | Carlos Sainz | “Gara deludente | la pista ha evidenziato i nostri difetti Sugli aggiornamenti…”

(Di domenica 4 giugno 2023) C’è estrema amarezza in casa Ferrari al termine del Gran Premio di Spagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato del Montmelò non è andato bene nulla per la scuderia di Maranello, con i tanto attesi nuovi aggiornamenti portati per l’occasione che, per usare un eufemismo, non hanno cambiato la situazione inal termine delladi casa, nella quale era partito dalla seconda posizione e ha poi concluso in quinta, ha analizzato la situazione, usando parole davvero dure su quanto avvenuto nei 66 giri odierni: “Oggi le abbiamo provate tutte, ma meglio di un quinto posto non avremmo potuto fare. Potevamo cambiare gomme in un giro o in un altro, ma non cambiava nulla. Nel mio caso, poi, ho provato ogni mescola, ma non andava bene in ogni modo”. (Fonte: Sky Sport). Il nativo ...

... non è stata mei messa in discussione, se non da un tentativo di sorpasso alla prima curva da parte di, che scattava al suo fianco con gomme di mescola più morbida e quindi con più grip.F1 GP Spagna Ferrari - Cielo nuvoloso, asfalto asciutto per la partenza del Gran Premio. Temperature: aria 23°, pista 34°.parte dalla seconda casella, in prima fila. Charles dopo i problemi in qualifica scatta dalla pitlane. Partenza. Al viatiene la seconda posizione, mentre Charles passa sul ...Quarta l'altra Red Bull del messicano Sergio Perez, solo quinta, nonostante la prima fila in partenza, la Ferrari dello spagnolo, che chiude davanti alle due Aston Martin di Lance Stroll ...

Suona sempre la musica della Red Bull, suona sempre il disco di Max Verstappen: l'olandese vince per la terza volta in carriera a Barcellona il GP di Spagna e scappa via nel Mondiale, distanziando sem ...