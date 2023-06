F 1 | GP Spagna - Verstappen domina davanti alle Mercedes

(Di domenica 4 giugno 2023) Maxhato il Gran Premio di2023, ottavo round del Mondiale di Formula 1 2023. L'olandese della Red Bull Racing ha messo in bacheca il suo quarantesimo successo nel circus dopo aver condotto la corsa dal primo all'ultimo giro, senza che nessun avversario potesse mettere la sua leadership in discussione. Ci ha provato solo Carlos Sainz alla prima curva, ma senza successo. Sul podio, insieme al due volte iridato, troviamo le duedi Lewis Hamilton e George Russell. Gli aggiornamenti portati alla W14 sembrano aver dato i frutti sperati ed entrambi i piloti sono riusciti a conquistare un podio, nonostante quei trenta secondi di gap. Solo quarto Sergio Perez, che è stato chiamato a una rimonta dopo essere partito dall'undicesima posizione. Rosso opaco. Carlos Sainz ha fatto un'ottima partenza ...

