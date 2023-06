(Di domenica 4 giugno 2023) L’Esposizione Universale () è un evento internazionale che si propone di offrire una piattaforma di dialogo tra tutti i Paesi sui temi dello sviluppo e del progresso, ponendo al centro quelle innovazioni capaci di migliorare la qualità di vita delle persone, a partire dalle comunità più escluse, a livello economico, sociale e culturale.? Dal 1851, data della prima Esposizione Internazionale, organizzata a Londra, se ne sono organizzate con cadenza periodica in giro per il mondo e la prossima, quella del 2025, verrà celebrata a Osaka, in Giappone, dietro al titolo “Delineare la società del futuro per le nostre vite”. Per l’edizione delsi sono candidate le città di, Busan, Riad e Odessa e da mesi è in corso una dura lotta che si concluderà il prossimo 23 novembre, quando il Bureau International des ...

L'offerta di ospitare l'è accompagnata da una pompa multimiliardaria per creare un potente ambiente museale a Riyadh, nello stile di Parigi, New York o Londra. Scienza Ci sono i pagamenti ...La mostra, che a partire da oggi è possibile ammirare sul perimetro esterno dell'Ambasciata, punta a promuovere la candidatura di Roma a sede dell'Esposizione Universaleattraverso una selezione ...Per il Presidente OICE Giorgio Lupoi 'la conferenza è stata l'occasione per chiedere ai colleghi di tutta Europa di supportare la candidatura di Roma a, oltre che per condividere azioni ...

Expo 2030, Roma designa un’area a Tor Vergata vicino al buco nero di una baraccopoli Il Fatto Quotidiano

In occasione delle celebrazioni per il 77° anniversario della Festa della Repubblica, l'ambasciata d'Italia ad Assunzione ha promosso un articolato programma di iniziative con un particolare focus sul ...Sette scatti per esaltare il valore della candidatura di Roma ad ospitare l'Esposizione universale 2030. (ANSA) ...