(Di domenica 4 giugno 2023) Silvio, ex presidente del, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla malattia che lo ha colpito

Leggi anchedopo il ricovero: 'Mai avuto paura, mai smesso di lavorare': tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 4 giugno 2023Non è ancora conclusa l'era Zlatan Ibrahimovic . L'attaccante lascerà ilal termine della stagione, questo è certo. L'ultima sfida da rossonero sarà quella contro l'...di Silvio. Una ......dello svedese che non sarebbe un problema visto il legame speciale che lega la coppia- ... Intanto, stasera, il saluto ale ai tifosi del 'Diavolo' in un San Siro sold out.

Ex Milan, Berlusconi: “Ho sofferto molto, ma non ho avuto paura” Pianeta Milan

Zlatan Ibrahimovic è alla sua ultima partita con il Milan: in tribuna si commuove e saluta i tifosi. Poi lo aspetta probabilmente il Monza di Galliani e Berlusconi ...Luca Antonini, ex rossonero, nel pre parttia di Milan-Verona su Milan TV parla di Ibrahimovic, oggi ai saluti con il mondo rossonero: "Ho avuto la fortuna di poter condividere con lui 2 anni ...