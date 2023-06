Evoca mondi Meloni criticata anche per la musica | la frecciata della De Gregorio

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 4 giugno 2023) Si parla di Pnrr a In Onda, dove David Parenzo esordisce dicendo che "il premier Giorgianon ne parla mai,se - voi direte - c'è un commissario, ciò è Raffaele Fitto". E infatti il presidente del Consiglio ha nominato proprio lui per occuparsene. In ogni caso per il conduttore di La7 "non ne parla". Poi, nella puntata di domenica 4 giugno, il co-conduttore manda in onda il messaggio del premier agli italiani, dove di sottofondo spunta unaquesta non va giù a Parenzo e neppure alla collega: "Non la abbiamo messa noi eh", ironizza il giornalista mentre Concita Desembra lasciare intendere una: "molto eloquente,". Concluso il botta e ...