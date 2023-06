Estate 2023 di Nanán | un tripudio di colori e stile

Leggi su lopinionista

(Di domenica 4 giugno 2023) L’, con le sue lunghe giornate di sole, è un trionfo di luce e, e, il brand made in Italy dedicato all’infanzia, celebra la stagione più luminosa dell’anno con un arcobaleno di look freschi e leggeri. Il mood della collezione SStrae ispirazione dal mondo del bambino e dal suo rapportarsi con l’ambiente, concretizzandosi in una linea di capi in cui vivacità e comfort sono le parole d’ordine. La linea Layette Girl è undibrillanti e briosi che risplendono in ogni bambina donandole unoesclusivo e raffinato, senza rinunciare alla spensieratezza propria dell’età, secondo la filosofia. Note cromatiche vibranti come l’arancione e il fucsia colorano i deliziosi abitini in cotone smanicati, impreziositi da ...