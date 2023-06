(Di domenica 4 giugno 2023) Il presidenteRecep Tayyipha presentato un nuovoquasi completamenteto (con 17 ministri), in particolare negli affarie nella difesa, mentre per rilanciare l'...

Fidan, che guidava i servizi dal maggio 2010, è un fedele sostenitore del presidente, di cui è stato già consigliere diplomatico per tre anni. "E' il custode dei miei segreti, il custode dei ...... compresi i vertici di Bruxelles: ci sono praticamente tutti, anche se a pesare sono alcune assenza come quella del neo rieletto presidente turco, Recep Tayyip. Giorgia Meloni non vuole ...Si sono aperte questa mattina le urne per il voto presidenziale in Turchia. Sisia il presidente che il parlamento per un mandato di cinque anni. Il presidente uscente Recep Tayyipsta affrontando la più grande sfida politica del suo governo ventennale. Se nessun ...

Erdogan rinnova il governo turco,ex capo dei servizi agli esteri ... Agenzia ANSA

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha presentato un nuovo governo quasi completamente rinnovato (con 17 ministri), in particolare negli affari esteri e nella difesa, mentre per rilanciare l'econ ...