Enrico Mentana sul caso epurazioni in Rai | Chi lascia l' azienda non faccia il martire Non esiste il diritto a essere sempre in onda

Da giornalista, con un'esperienza in tutte le grandi tv generaliste italiane,dice la sua sulle cosiddette epurazioni in Rai e lo fa parlando di televisione dal Festival della tv di ...Sui due ha sparato bordate su La7 anche. Insomma, piove sul bagnato . E altrettanto ha detto Fausto Bertinotti che ha fatto a fettine dieci anni di Pd ("tragedia storica"). Alla ...Ma c'è chi non la pensa così e non si è unito al coro di strazio:ha analizzato la situazione con gli occhi della realtà e ha voluto sgombrare dal tavolo dall'ipocrisia di chi piange e ...

Rai, Enrico Mentana: "Chi lascia l'azienda non deve fare il martire. Non esiste il diritto a essere sempre in… la Repubblica

Un clima piacevole, con sole e molto pubblico, ha fatto da cornice, sabato 3 giugno, alla seconda giornata della 12ª edizione del “Festival della tv” di Dogliani. Ad aprire le danze, questa mattina su ...L' intervento del direttore del Tg di La7 al festival di Dogliani sui casi di Fabio Fazio e Lucia Annunziata : "Se scegli o accetti di lavorare in Rai sai che ci sono i partiti. Ogni volta ci sarà qua ...