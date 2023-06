Enrico Mentana | “A Viale Mazzini non ci sono martiri | c’è lo spoil system Fazio? Come possiamo pensare che andare via dalla Rai nel 2023 sia una perdita?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 giugno 2023) “Io credo che non ci sia niente di meglio che interrompere i rapporti (con gli editori) senza fare scene madri, senza fare io far credere che con te o senza te la democrazia sia in pericolo. Nessuno di noi è insostituibile. Se accetti di lavorare in Rai sai che cii partiti. Ogni volta ci sarà qualcuno che tenta di mettere i suoi uomini o le sue donne ma non c’è mai lesione della democrazia: c’è lo. Basterebbe una riforma di una riga, quella per sottrarre la Rai al controllo dei partiti. Nessuno è nato con la missione divina di fare giornali o trasmissioni: un po’ ce li siamo conquistati, un po’ siamo scesi a patti. Ma non esiste né il diritto di restare né di epurare”. Dal palco del Festival della tv di Dogliani,entra a gamba tesa sul ...