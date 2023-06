Enrico Brignano | chi è | età | carriera | film | chi è la moglie Flora | figli | matrimonio | genitori | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 4 giugno 2023) Torna puntuale l’appuntamento pomeridiano con Da noi a ruota libera, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Rai 1. Il programma si è preso la consueta pausa estiva, così andrà in onda una replica. Tra gli ospiti di oggi di Francesca Fialdini ci sarà anche, che si racconterà a cuore aperto: dall’amore alla. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui! Chi è: età,è nato a Roma, nel quartiere di Dragona, il 18 maggio del 1966 e oggi ha 56 anni. Ha frequentato l’accademia per giovani comici creata da Gigi Proietti e ha partecipato come comico e barzellettiere alla prima edizione del programma La sai ...