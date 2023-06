Emozioni al ‘Maradona’ | lo striscione a Spalletti e le lacrime di Quagliarella | FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 4 giugno 2023) Si è conclusa la stagione esaltante in casa Napoli, campione d’Italia per la terza volta nella sua storia. La squadra di Lucianoè scesa in campo nella sfida dell’ultima giornata di campionato contro la Sampdoria e la sfida si è conclusa sul risultato di 2-0 con il gol di Osimhen su calcio di rigore e Simeone con una prodezza. Continua la festa del Napoli per la vittoria dello scudetto. In particolar modo omaggio dello stadio per Luciano, all’ultima sulla panchina azzurra: “ciao mister”, è loper l’allenatore.anche per, forse all’ultima con la Sampdoria. L’attaccante è scoppiato a piangere. Osimhen è stato premiato come capocannoniere: “sono contento per questo premio. E’ straordinario essere il capocannoniere della Serie A. Sono felice per me, per ...