Emiliano | “In Puglia realizzato un circuito virtuoso tra economia e cultura”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 4 giugno 2023) MONOPOLI (BARI) – Il presidente della Regione, Michele, ha chiacchierato con Giuseppe de Bellis, direttore di Skytg24, sul palco di Ora! Fest – Festival Internazionale del Cinema in, in corso a Monopoli. Diverse le tematiche affrontate, dall’impegno della Regione a promuoveree impresa alla tutela dell’ambiente. Decarbonizzazione, nuove politiche antinquinamento per l’Ilva e lotta alla xylella alcuni degli ambiti in cui la Regione focalizza la sua battaglia ambientale. “Voglio ringraziare gli organizzatori di Ora! Fest per aver messo insieme una manifestazione di grandissimo rilievo – ha detto il presidente– Voglio ringraziare il Comune di Monopoli che sta collaborando e tutti gli uffici regionali dell’Apulia Film Commission che si stanno dando da fare per il ...