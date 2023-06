Emigratis – La resa dei conti streaming e diretta tv | dove vedere la prima puntata in replica

Leggi su tpi

(Di domenica 4 giugno 2023) su Italia 1 Stasera, domenica 4 giugno 2023, alle ore 21,10 su Italia 1 va in onda– Ladei, il programma di Pio e Amedeo che, dopo aver conquistato il pubblico con il loro show Felicissima Sera, tornano inserata insu Italia 1. Il programma era stato trasmesso lo scorso anno su Canale 5. In tutto andranno in onda quattro puntate. Un unico filo conduttore legherà i quattro appuntamenti con due nuovi personaggi, il “Bufalone” e ” Il Messicano”, e tanti ospiti che prenderanno parte allo show.– Ladeiintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Il programma, come detto, va in ...