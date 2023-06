Emanuela Orlandi sepolta nei sotterranei di Castel Sant’Angelo? La furia di Pietro | frottole e assurdità

(Di domenica 4 giugno 2023) È pura follia. Com’è possibile che gli venga data tutta questa attenzione?».non ci sta, e rispedisce al mittente la rivelazione dell’ex carabiniere Antonio Goglia, secondo cui sua sorellasarebbeneidiassieme a Mirella Gregori. Un sospetto che l’ex militare, impiegato comunale di San Giorgio a Cremano, ha formulato in una lettera inviata al sostituto procuratore Stefano Luciani, incaricato di riaprire le indagini sul mistero della scomparsa della giovane cittadina vaticana. Un mistero lungo 40 anni… Una ipotesi, quella di Goglia, rilanciata da Italia Oggi nell’edizione di ieri che pubblica il contenuto della missiva. Ma procediamo con ordine., l’ultima ...

, la giovane di 15 anni scomparsa il 22 giugno 1983, giacerebbe sepolta a Castel Sant'Angelo e insieme a lei ci sarebbero anche i resti dell'altra ragazzina sparita nello stesso ...Solo 18 giorni e saranno trascorsi 40 anni esatti da quel pomeriggio del 22 giugno in cuiè scomparsa. Era andata a lezione di musica nel centro di Roma e non è mai più tornata dall'altra parte del Tevere dalla sua famiglia, in Città del Vaticano. E man mano che si ...... incaricato dalla Procura di Roma di riaprire le indagini sulla sparizione di, sono state esposte delle informazioni riguardo ai sotterranei del Castel Sant' Angelo. Goglia afferma ...

Emanuela Orlandi sepolta a Castel Sant'Angelo: la rivelazione dell'ex carabiniere. Il fratello Pietro si sfoga Virgilio Notizie

Il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro, ha commentato le dichiarazioni di un ex carabiniere, Antonio Goglia, che, in una lettera inviata al sostituto procuratore Stefano Luciani, incaricato di riapri ...L'ex carabiniere Antonio Goglia ha scritto al sostituto procuratore Luciani: "Emanuela e Mirella sono sepolte a Castel Sant'Angelo". Pietro Orlandi: "Pura follia" ...