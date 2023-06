Emanuela Orlandi | la rivelazione choc dell' ex carabiniere Antonio Goglia | Sepolta sotto Castel Sant' Angelo

(Di domenica 4 giugno 2023) L'exha scritto una lettera al sostituto procuratore Stefano Luciani, incaricato dalla Procura di Roma di riaprire le indagini sulla sparizione di. L'ex militare, in questa lettera - il cui contenuto è stato pubblicato da Italia Oggi -, ha fatto sapere che

... dietro una porta rinforzata, dovrebbe trovarsi una stanza di circa 20 metri quadri nella quale dovrebbero trovarsi resti umani, compresi quelli die Mirella Gregori". Sono dell'ex ...sarebbe sepolta a Castel Sant'Angelo , assieme a Mirella Gregori : a sostenerlo è un ex carabiniere , Antonio Goglia, impiegato comunale di San Giorgio a Cremano, in una lettera ...Nella quale dovrebbero trovarsi resti umani, compresi quelli die Mirella Gregori". E' un passaggio di una lettera inviata dall'ex carabiniere Antonio Goglia al sostituto procuratore ...

Emanuela Orlandi, ex carabiniere: “Sepolta a Castel S. Angelo”. Fratello Pietro: “Follia” Sky Tg24

Emanuela Orlandi, un nuovo capitolo nella vicenda della ragazza scomparsa nel nulla nel giugno 1983. A 40 anni esatti dal rapimento, spunta ora ...Il 25 giugno si terrà a Roma un sit – in per il quarantennale della scomparsa di Emanuela Orlandi. A organizzarlo, il fratello Pietro, che da anni si batte per ottenre verità.